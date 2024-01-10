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SURVIVOR KİM ELENDİ? 10 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 10 Ocak Çarşamba günü düello oyunuyla ekranlara geliyor. Eleme potasına bu hafta Doğukan, Yaman, Sercan ve Ersin giderken düello oyununu kaybeden isim adaya veda edecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 10 Ocak Survivor kim elendi? Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Düello oyununu kaybeden kim oldu? İşte 10 Ocak Çarşamba Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:30
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SURVIVOR KİM ELENDİ? 10 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 10 Ocak Survivor kim elendi? Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ 10 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk haftasında eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman, Sercan ve Ersin gitti. Bugün yapılacak düello ile adaya veda eden ilk isim belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 10 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 10 Ocak Çarşamba günü yayımlanacak bölümünde ödülü kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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