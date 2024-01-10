SURVIVOR KİM ELENDİ? 10 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 10 Ocak Survivor kim elendi? Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ 10 OCAK?

Survivor All Star'ın ilk haftasında eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman, Sercan ve Ersin gitti. Bugün yapılacak düello ile adaya veda eden ilk isim belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 10 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 10 Ocak Çarşamba günü yayımlanacak bölümünde ödülü kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

Nagihan Karadere

Nihat Altınkaya

Bozok Gören

Turabi Çamkıran

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Sercan Yıldırım

Pınar Saka

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM