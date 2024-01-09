SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | 9 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 9 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 9 OCAK?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 9 Ocak Salı günü yayımlanacak bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.
Survivor All Star'ın 1. ve 3. dokunulmazlığını MAVİ TAKIM kazanırken ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı ise KIRMIZI TAKIM oldu.
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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 8 OCAK?
Survivor All Star'ın ilk üç bölümünde eleme potasına sırasıyla Doğukan, Yaman ve Sercan gitti. 4. eleme adayı ise bölüm sonunda belli olduğunda detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
- Nagihan Karadere
- Nihat Altınkaya
- Bozok Gören
- Turabi Çamkıran
- Gizem Memiç
- Doğukan Manço
- Sercan Yıldırım
- Pınar Saka
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Gözbaşı
- Ersin Korkut
- Merve Aydın
- Özgür Tetik
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
- Ogeday Girişken
- Yiğit Poyraz
- Seda Ocak
- Yunus Emre
- Damla Can
- Begüm Yücetan
- Yasin Obuz
- Seda Aktuğlu
- Sahra Işık
- Hakan Hatipoğlu
- Nefise Karatay
- Furkan Kızılay