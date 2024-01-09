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EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NE? | Evde Tek Başına 2 (Home Alone) filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Chris Columbus'un oturduğu Evde Tek Başına 2 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera, komedi türündeki 1993 yapımı Evde Tek Başına 2 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Evde Tek Başına 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:10
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EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NE? | Evde Tek Başına 2 (Home Alone) filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Evde Tek Başına 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Chris Columbus'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Evde Tek Başına 2 filminin konusu ne? Evde Tek Başına 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin'a New York'ta rastlıyoruz yanında Big Apple'ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York'ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.

EVDE TEK BAŞINA 2 (HOME ALONE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Macaulay Culkin
  • Daniel Stern
  • Joe Pesci
  • John Heard
  • Devin Ratray
  • Catherine O'Hara
  • Tim Curry
  • Rob Schneider
  • Kieran Culkin
  • Dana Ivey
  • Eddie Bracken
  • Brenda Fricker
  • Ally Sheedy
  • Leigh Zimmerman
  • Anna Slotky
  • Hillary Wolf
  • Clarke Devereux
  • Gerry Bamman
  • Fred Krause
  • Monica Devereux
  • Terrie Snell
  • Clare Hoak
  • Mike Maronna
  • Jedidiah Cohen
  • Rod Sell
  • Cedric Young
  • Eleanor Columbus
  • Ralph Foody
  • Mario Todisco
  • Joe Liss
  • Mark Morettini
  • Senta Moses
  • Fran McGee
  • Venessia Valentino
  • Jimmie Walker
  • Ron Canada
  • Karen Giordano
  • Abdoulaye N'Gom
  • Rip Taylor
  • Donald Trump
  • Diana Rein
  • Maureen Elisabeth Shay
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