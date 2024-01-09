EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NE? | Evde Tek Başına 2 (Home Alone) filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Evde Tek Başına 2 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Chris Columbus'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Evde Tek Başına 2 filminin konusu ne? Evde Tek Başına 2 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin'a New York'ta rastlıyoruz yanında Big Apple'ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York'ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.

EVDE TEK BAŞINA 2 (HOME ALONE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?