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YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 OCAK Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı İlknur Hanım oldu. İlknur Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 8 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 19:00
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 8 OCAK Pazartesi | Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlknur kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı İlknur Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 8 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ İLKNUR KAÇ PUAN ALDI?

8 Ocak Pazartesi günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı İlknur Hanım oldu. İlknur Hanım diğer yarışmacılardan şu şekilde puanlar aldı:

Pınar: 4

Ömer: 4

Yusuf: 4

İlkay: 4

İlknur Hanım toplamda 16 puan alarak günü tamamladı.

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