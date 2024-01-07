TV YAYIN AKIŞI 8 OCAK PAZARTESİ | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

20 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 07:00 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.45 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 06:00 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
SHOW TV YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Aile
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20:00 Tokatçı
- 21:45 Korkusuz Korkak
- 23:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI (8 OCAK)
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star