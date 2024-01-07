Haberler Magazin MASTERCHEF KİM KAZANDI? | 7 Ocak MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef canlı izle

MASTERCHEF KİM KAZANDI? | 7 Ocak MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef canlı izle

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da finale doğru gidiliyor. Final mücadelesinde şefler yarışmacılardan özel bir tabak yapmalarını istedi. İzleyenleri ekrana kilitleyecek lan MasterChef All Star'da, kimin kazanacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 14:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF KİM KAZANDI? | 7 Ocak MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef canlı izle

Masterchef final bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Esra ve Tahsin arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef kazanan isim belli olacak ve final heyecanı izleyicilerle olacak.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef final 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak. Masterchef 2024 kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

TÜRK MUTFAĞI YAPILACAK!

MasterChef'in finalinde Türk murfağı ile yarışılacak. Tahsin ve Esra arasından en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef All Star'ın kazananı olacak. Yarışma TV 8 ekranlarında canlı olacak yayınlanacak.

MASTERCHEF CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un merak edilen abisi! Cem Tatlıtuğ’u gören dönüp bir daha baktı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor
Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında...
Kartal'dan zorunlu değişiklikler! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF FİNALE KİM ÇIKTI?
Torreira ve Devrim Özkan sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:05
F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den flaş hamle! Eski G.Saraylı... 14:00
Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI Kayserispor - Sivasspor maçı CANLI 13:25
Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... Beşiktaş'tan Lascelles sürprizi! Ocak ayında... 13:01
Nadal kötü haberi duyurdu! Nadal kötü haberi duyurdu! 12:52
Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea... 12:48
Daha Eski
İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! İstanbulspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:24
Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... Babasından G.Saray açıklaması! Transfer... 12:13
Göztepe'de sürpriz ayrılık! Göztepe'de sürpriz ayrılık! 12:11
G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:10
Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı Avcı Trabzonspor'daki ilk dönem performansını tekrarladı 12:02
Wigan - Manchester United maçı ne zaman? Wigan - Manchester United maçı ne zaman? 11:43