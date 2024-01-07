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BUGÜN SURVIVOR VAR MI? 7 Ocak Survivor yayınlanacak mı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2024 1 Ocak itibarıyla seyirci karşısına geçmeye başladı. 4 Ocak tarihinden beri yayınlanmayan Survivor'un ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Survivor bugün var mı? 7 Ocak Pazar Survivor var mı, hangi gün? sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:31
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BUGÜN SURVIVOR VAR MI? 7 Ocak Survivor yayınlanacak mı?

Survivor All Star 2024 yılın ilk gününde ilk bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. Hafta boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen yarışma programı 6 Ocak Cumartesi günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Survivor bugün var mı? 7 Ocak Pazar Survivor var mı, hangi gün? sorularının yanıtını araştırıyor. Güncel bilgileri sizin için derledik.

SURVIVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor All Star 7 Ocak Pazar günü ekrana gelmeyecek. Survivor yerine TV8'in sevilen yarışması MasterChef All Star finali gelecek. Survivor ise Masterchef finali dolayısıyla 8 Ocak Pazartesi ekrana gelecek.

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