GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK 2024 | Yeni yılda yeni kararlar alma vakti...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK | Mars hırslı Oğlak burcuna geçiyor, bu da onu beşinci vitese atmaya ve açık yola çıkmaya hazır olduğunuz zamandır. Yeni yıl kararlarını bir amaçla ele almaya başlayın! Arkanızdaki bu hırslı enerjiyle, sizi gitmek istediğiniz yere gitmekten alıkoymaya çalışan her türlü engeli kolayca aşabilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Koçlar ve yükselen koçlar, tüm canlılar sizin yeteneklerinizden faydalanıyor Koç. Beslemek her zaman doğanızın bir parçası olmuştur ve özellikle bugün böyledir. Ancak bazen kendinizden çok başkalarına ilgi gösterirsiniz ve bunun kimseye faydası olmaz. Kendi duygusal kuyunuzu doldurmaya zaman ayırdığınızda, kendinizden daha fazlasını verebileceğinizi göreceksiniz. İyi işlere biraz ara vermek sonuçta herkesin yararına olacaktır, özellikle sizin yararınıza.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Boğalar ve yükselen boğalar, bir noktada popülerlik bir nimet olmaktan çıkıp bir yük haline geliyor. Bülten panonuz ders ve parti davetleriyle dolu Boğa, ancak tüm bu etkinliklere katılma düşüncesiyle gözleriniz parlamaya başlıyor. Bir insanın hayatı boyunca kaç tane tavuk yemeği tüketmesi bekleniyor? Önceliklerinizi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Herkesi memnun etmek için her şeye evet demeye çalışmak yerine neden kendinizi memnun etmek için hayır demeye başlamıyorsunuz?

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉İkizler ve yükselen ikizler, finans açısından yine tesadüfi bir gün, bu yüzden önünüze çıkan fırsatlardan mutlaka yararlanın. Ancak her zamanki analitik tarzınızla, öncelikle teklifin artılarını ve eksilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye dikkat edeceksiniz. Bugün masanızda olmanın size ne kadar faydası olsa da, zihninizi boşaltmak için dışarı çıkmayı da unutmayın. Aniden size gelen düşünce ve fikirlerin özellikle farkında olun.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉 Yengeçler ve yükselen yengeçler, bugün kendinizin yeni bir yanını görüyorsunuz. Normalde çok muhafazakarken, bugün kendinizi şık detaylı ve pahalı kumaşlara sahip kıyafetler satın almayı düşünürken buluyorsunuz. Ve neden olmasın? Sonuçta sadece bir kez yaşıyorsun. Ve bugünlerde romantizm kesinlikle havada, dolayısıyla yaptığınız her türlü seksi veya şehvetli alışverişin bir izleyici kitlesi bulması kaçınılmaz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Aslanlar ve yükselen aslanlar, hepimiz bir dereceye kadar safız. Ve sen bir istisna değilsin. Bugün bazı finansal teklifler almayı bekleyebilirsiniz. Posta yoluyla veya yüz yüze satış konuşması yoluyla gelebilirler. Burada içgüdülerinize güvenin. Sunulanlardan bazıları gerçekten gerçek olamayacak kadar iyi olabilir. Ancak iç sahada sunulanlar baştan sona gerçektir. Havada tüm bu dürüstlüğe eşlik edecek bir tutku var!

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Başaklar ve yükselen başaklar, şu anda duyarlılığınız arttı ve bunu nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Başkalarının bu kadar ihtiyaç duyması zor olsa da, şu anda ihtiyaç duyulan yerde yardım etmek sizin görevinizdir. Elinizdeki göreve benzersiz bir şekilde uygunsunuz, öyleyse neden kendinizi tüm kalbinizle vermiyorsunuz? Sonunda fedakar çabalarınızın karşılığını büyük bir şekilde alacaksınız. Bu arada, yaptığınız tüm iyilikler konusunda kendinizi harika hissedebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Teraziler ve yükselen teraziler, sıcaklığınız ve iyi doğanız bugün insanları bir mıknatıs gibi size çekiyor. Elbette bunun olmasına alışkınsınız, ancak bugün karakterinizin bu yönleri özellikle gelişmiştir. Diğer insanlarla karşılaşmanın sizi tok ve tatmin dolu hissettirdiğini göreceksiniz. Sonuçta hayatı gerçekten yaşanmaya değer kılan sevdiklerimizdir. Romantik buluşmaların zamanı geldi.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Akrepler ve yükselen akrepler, hiç şüphe yok ki bu uzun zamandır beklenen bir gelişme. Ancak bugün, uzun zamandır umduğunuz değişimin gerçekleşmesi muhtemel. Değişimin büyüklüğü en azından ilk başta belirgin olmayabilir. Ancak zamanla bugünün olaylarına dönüp baktığınızda bunların ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bugün aklınızı başınıza alın ve karşınıza çıkan ilgi çekici fırsatları değerlendirin.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Yaylar ve yükselen yaylar, bu, kelimenin tam anlamıyla Yay burcunda kendinize bakmanın zamanıdır. Bu aşırılıklara düşkünlük anlamına gelmez, aksine tam tersidir. Bugün kıyafetlerinize ve bakımınıza ekstra çaba gösterin. İçinizden, olması gerektiği kadar iyi görünmediğinizi söyleyen sesleri bastırın. Çok iyi görünüyorsunuz ve bugünkü bakımınızdan sonra daha da iyi görüneceksiniz!

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Oğlaklar ve yükselen oğlaklar, oğlak burcunda potansiyel olarak endişeli bir gün daha var. Ama kabaran tüylerinizi dindirme gücüne sahipsiniz. Her türlü fiziksel aktivite sizi önemli ölçüde sakinleştirecektir. Blok çevresinde hızlı bir yürüyüş bile faydalı olacaktır. Öğleden sonraları daha sakin bir tutum, iyilikleri ve istekleri her zamanki nezaketinizle karşılamanızı kolaylaştırır. Gerekirse öğleden sonra birkaç saatliğine "ortadan kaybolabilir" ve film seyredebilirsiniz.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Kovalar ve yükselen kovalar, hobiler ve eğlenceler harikadır, kimse seninle bunu tartışmayacak. Ancak hobilerinizi diğer sorumluluklardan kaçınmanın bir yolu olarak kullandığınız bir zaman gelir. Sezgisel seviyeleriniz şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Belki bunları kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Sıradan, günlük meselelerle ilgili endişelerinizi ortadan kaldırmayı deneyin, böylece elinizdeki görevlerden neden kaçındığınızı belirleyebilirsiniz.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Balıklar ve yükselen balıklar, buna şüphe yok, değişim havada! Belki de hayal kırıklığı içinde batağa saplanmanıza izin verdiğiniz için bunu hissedemiyorsunuz. Hedeflerinize ulaşıp ulaşamayacağınızı merak etmeden duramazsınız. Peki, cesaret et. Bob Dylan'ın dediği gibi zaman değişiyor. Sadece biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sonuçta, oraya varmanın ne kadar sürdüğü önemli değil, sadece varmış olmanız önemli!