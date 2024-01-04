YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

4 Ocak Perşembe günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Ayşe Hanım oldu. Ayşe Hanım'ın puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAAN KAÇ PUAN ALDI?

3 Ocak Çarşamba günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Kaan Bey oldu. Kaan Bey'e diğer yarışmacılar şu puanları verdi:

Ali: 5

Ayşe: 5

Melek: 4

Pınar: 5

Kaan Bey toplamda 19 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELEK KAÇ PUAN ALDI?

2 Ocak Salı günü Yemekteyiz'de Melek Hanım yarıştı. Melek Hanım'ın puan durumu şu şekilde oldu:

Ali: 3

Pınar: 4

Ayşe: 4

Kaan: 4

Melek Hanım toplamda 15 puan alarak günü tamamladı.