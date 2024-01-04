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Survivor bugün var mı, neden yok? | 4 Ocak Perşembe Survivor var mı, hangi gün?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2024 1 Ocak itibarıyla seyirci karşısına geçmeye başladı. Bugün yarışmayı izlemek için TV'yi açanlar Survivor yerine farklı bir program görünce şaşkınlık yaşadı. Survivor bugün var mı? 4 Ocak Perşembe Survivor var mı, hangi gün? sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 20:21
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Survivor bugün var mı, neden yok? | 4 Ocak Perşembe Survivor var mı, hangi gün?

Survivor All Star 2024 yılın ilk gününde ilk bölümü ile ekranlara gelmeye başladı. Hafta boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen yarışma programı 4 Ocak Perşembe günü yayınlanmadı. İzleyiciler ise Survivor bugün var mı? 4 Ocak Perşembe Survivor var mı, hangi gün? sorularının yanıtını araştırıyor. Güncel bilgileri sizin için derledik.

SURVIVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor All Star 4 Ocak Perşembe günü ekrana gelmeyecek. Survivor yerine TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman yayınlanacak.

Survivor ise Masterchef finali dolayısıyla 8 Ocak Pazartesi ekrana gelecek.

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