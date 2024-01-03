YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 3 OCAK ÇARŞAMBA | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kaan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kaan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 3 Ocak S puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAAN KAÇ PUAN ALDI?

3 Ocak Çarşamba günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Kaan Bey oldu. Kaan Bey'in puan durumu oylama sonucunda belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELEK KAÇ PUAN ALDI?

2 Ocak Salı günü Yemekteyiz'de Melek Hanım yarıştı. Melek Hanım'ın puan durumu şu şekilde oldu:

Ali: 3

Pınar: 4

Ayşe: 4

Kaan: 4

Melek Hanım toplamda 15 puan alarak günü tamamladı.