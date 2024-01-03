Haberler Magazin AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) - Aşka Düşman dizi oyuncuları, konusu

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) - Aşka Düşman dizi oyuncuları, konusu

TV8 ekranlarının yeni sezon dizisi Aşka Düşman, ilk fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in paylaştığı Aşka Düşman, engellerle karşılaşmış aşk dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında ' Aşka Düşman oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 18:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 18:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) - Aşka Düşman dizi oyuncuları, konusu

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) | TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman 'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu Aşka Düşman'ın başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral paylaşıyor. Dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Aşka Düşman oyuncuları ve karakterler...

AŞKA DÜŞMAN KONUSU

Aşka Düşman, güçlü kalmaya çalışan bir kadın ve 3 kızının hikayesiyle ekranlara gelecek. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar'la karşılaşmasıyla aşk hikayesi başlayacak. Dizi imkansız bir aşkı anlatıyor. İki genç aşıkın önüne birçok engel çıkacak.

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Nazan Kesal (Bahriye)👆

Buse Meral (İnci Neva)👆

Cem Yiğit Üzümoğlu (Doktor Uygar)👆

Merve Nur Bengi (Mahur)👆

Esra Ruşan (Feraset)👆

Ebru Aykaç (Neriman)👆

Bedia Ener (İsmet)👆

Barış Aytaç (Kenan)👆

Bihter Dinçel (Savcı)👆

Lavinya Ünlüer👆

DİĞER
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var?
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 3 OCAK ÇARŞAMBA
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 OCAK 2024 | Merkür Retrosu bitti! Bir oh çekme vakti...
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
TRT1 CANLI İZLE 2023 | TRT1 canlı yayın izle bugün - TRT 1 frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! 17:30
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... 17:05
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:53
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı 16:41
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 16:37
Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! 16:31
Daha Eski
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 16:25
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı 16:04
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! 16:03
G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! 15:53
Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! 15:46
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:21