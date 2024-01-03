AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) - Aşka Düşman dizi oyuncuları, konusu

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI (RESİMLİ) | TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman 'ın tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu Aşka Düşman'ın başrollerinde Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral paylaşıyor. Dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Aşka Düşman oyuncuları ve karakterler...

AŞKA DÜŞMAN KONUSU

Aşka Düşman, güçlü kalmaya çalışan bir kadın ve 3 kızının hikayesiyle ekranlara gelecek. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar'la karşılaşmasıyla aşk hikayesi başlayacak. Dizi imkansız bir aşkı anlatıyor. İki genç aşıkın önüne birçok engel çıkacak.

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Nazan Kesal (Bahriye)👆

Buse Meral (İnci Neva)👆

Cem Yiğit Üzümoğlu (Doktor Uygar)👆

Merve Nur Bengi (Mahur)👆

Esra Ruşan (Feraset)👆

Ebru Aykaç (Neriman)👆

Bedia Ener (İsmet)👆

Barış Aytaç (Kenan)👆

Bihter Dinçel (Savcı)👆

Lavinya Ünlüer👆