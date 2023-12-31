MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2024? - Masterchef ne zaman bitecek?

Masterchef final bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Son 4'e kalan Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef final bölümü ne zaman 2024? Masterchef ne zaman bitecek? sorularının yanıtını sizler için derledik.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star'ın bu yılki şampiyonu belli olacak.

Finale kalan 5 isim Esra, Tahsin, Barbaros, Hasan ve Sergen olmuştu. Son olarak Sergen'in elenmesi üzerine geri kalan 4 yarışmacı arasındaki rekabet sürüyor.