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MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2024? - Masterchef ne zaman bitecek?

TV8'in sevilen yarışam programı Masterchef final bölümüne hazırlanıyor. Her sezon yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda bu yıl final için gün sayılmaya başladı. Son 4'e kalan yarışmacılar arasından bir kişi birinci olacak. Peki, Masterchef final ne zaman? Masterchef ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 15:51
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MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN 2024? - Masterchef ne zaman bitecek?

Masterchef final bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Son 4'e kalan Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef final bölümü ne zaman 2024? Masterchef ne zaman bitecek? sorularının yanıtını sizler için derledik.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star'ın bu yılki şampiyonu belli olacak.

Finale kalan 5 isim Esra, Tahsin, Barbaros, Hasan ve Sergen olmuştu. Son olarak Sergen'in elenmesi üzerine geri kalan 4 yarışmacı arasındaki rekabet sürüyor.

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