Haberler Magazin YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023 | Yılbaşında televizyonda ne var? 📺Kanalların yılbaşı programları listesi

YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023 | Yılbaşında televizyonda ne var? 📺Kanalların yılbaşı programları listesi

Yılbaşı gecesinde düzenlenen birbirinden eğlenceli programları izleyerek yeni yıl ruhunu yaşamak isteyenler, kanalların yayın akışı için araştırmalara başladı. Ekranların en sevilen kanalları, şahane yılbaşı programlarıyla 2024'ü karşılayacak. İşte Yılbaşında televizyonda ne var? sorusunun cevabı, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1 ve TV8 31 Aralık 2023 yayın akışı ve Kanalların yılbaşı programları listesi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023 | Yılbaşında televizyonda ne var? 📺Kanalların yılbaşı programları listesi

YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR? | Yılbaşı eğlencesini televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için kanallar adeta yarışa girdi. Birbirinden eğlenceli programlarıyla yeni yıl ruhunu vatandaşlara ekran başına tattıracak olanlardan kanalların yayın akışı da 31 Aralık'ın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte 31 Aralık 2023 yayın akışı ve kanalların yılbaşı programları listesi...

KANALLARIN YILBAŞI PROGRAMLARI LİSTESİ

Yılbaşı gecesinde kanallar, çeşitli yılbaşı programlarıyla 2024'ü karşılayacak. Ekranların en sevilen kanallarında yer alacak yılbaşı programları ise şöyle:

📺TRT1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel (21.55)

📺ATV: Yıldızlar Bana Uzak (tekrar - 20.00)

📺KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler - Yılbaşı Özel (20.00)

📺STAR TV: İbo Show Yılbaşı Özel (20.00)

📺SHOW TV: Güldür Güldür Yılbaşı Özel (20.00)

📺TV 8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:15 Beni Böyle Sev
  • 08:20 Leyla ile Mecnun
  • 11:45 Enine Boyuna
  • 13:00 Yeşil Deniz
  • 16:10 Yabancı Sinema "Evde Tek Başına"
  • 18:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
  • 21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
  • 01:00 1'De Nostalji
  • 02:10 Leyla ile Mecnun
  • 03:30 Yeşil Deniz
  • 05:55 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • 08.00 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE
  • 10.15 YERLİ DİZİ KERTENKELE
  • 12.30 YARIŞMA KIZLAR VE ANNELERİ
  • 14.30 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE
  • 17.00 YERLİ DİZİ DOKSANLAR
  • 19.45 SİNEMA SKYFALL
  • 22.25 SİNEMA ÇAKALLARLA DANS
  • 00.20 SİNEMA ÖLÜMLÜ DÜNYA
  • 02.20 SİNEMA ŞANSIMI SEVEYİM
  • 04.05 SİNEMA MAİDENİN ALTIN GÜNÜ
  • 06.00 SİNEMA DÖNERSE SENİNDİR

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • 07:00 Yabancı Damat TEKRAR
  • 08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM
  • 09:30 Set Ekstra YENİ BÖLÜM
  • 09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM
  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi YENİ BÖLÜM
  • 13:45 Arda ile Omuz Omuza YENİ BÖLÜM
  • 14:45 Arka Sokaklar TEKRAR
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
  • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM - YILBAŞI ÖZEL
  • 01:30 Panik Odası
  • 03:15 Panik Odası
  • 05:15 Dönence TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 08:15
  • Sakla Beni 09:00
  • Tülin Şahin ile Moda 11:00
  • Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00
  • Ömer 14:00
  • En Güzel Bölüm 15:40
  • Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 16:00
  • Star Haber 18:15
  • Çok Güzel Hareketler 2 - 19:00
  • İbo Show Yılbaşı Özel 20:00
  • Türk Müziği 04:00
  • Fazilet Hanım ve Kızları 05:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • 08:15 Tarkan
  • 10:00 Yılbaşı Sürprizi Canlı
  • 13:00 Namuslu
  • 15:00 Sandık Kokusu Tekrar
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
  • 01:00 Sandık Kokusu Tekrar
  • 03:45 Namuslu
  • 05:30 Ne Gemiler Yaktım

TV 8 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

  • 09:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki katır
  • 12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
  • 17:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
  • 20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
  • 01:15 Cevap Ver Türkiye
  • 03:15 Gazete Magazin

DİĞER
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça’yı gören şoke oldu! Birçok kişi bilmiyordu yıllar sonra ortaya çıktı!
'Bazı aksaklıklar' iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr'ye konuştu
TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama!
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF KİM ELENDİ 30 ARALIK? | Masterchef kim 5. oldu?
MASTERCHEF SON CEKETİ KİM KAZANDI?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları
ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Terk eden nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! 09:26
Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek 08:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:11
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:50
Daha Eski
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:40
Bir operasyon daha! Bir operasyon daha! 06:28
İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! 00:34
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 00:34
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 00:34
İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! 00:34