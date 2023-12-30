YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023 | Yılbaşında televizyonda ne var? 📺Kanalların yılbaşı programları listesi

YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR? | Yılbaşı eğlencesini televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için kanallar adeta yarışa girdi. Birbirinden eğlenceli programlarıyla yeni yıl ruhunu vatandaşlara ekran başına tattıracak olanlardan kanalların yayın akışı da 31 Aralık'ın en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte 31 Aralık 2023 yayın akışı ve kanalların yılbaşı programları listesi...

KANALLARIN YILBAŞI PROGRAMLARI LİSTESİ

Yılbaşı gecesinde kanallar, çeşitli yılbaşı programlarıyla 2024'ü karşılayacak. Ekranların en sevilen kanallarında yer alacak yılbaşı programları ise şöyle:

📺TRT1: Lingo Türkiye Yılbaşı Özel (21.55)

📺ATV: Yıldızlar Bana Uzak (tekrar - 20.00)

📺KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler - Yılbaşı Özel (20.00)

📺STAR TV: İbo Show Yılbaşı Özel (20.00)

📺SHOW TV: Güldür Güldür Yılbaşı Özel (20.00)

📺TV 8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

08:20 Leyla ile Mecnun

11:45 Enine Boyuna

13:00 Yeşil Deniz

16:10 Yabancı Sinema "Evde Tek Başına"

18:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

21:55 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

01:00 1'De Nostalji

02:10 Leyla ile Mecnun

03:30 Yeşil Deniz

05:55 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

08.00 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE

10.15 YERLİ DİZİ KERTENKELE

12.30 YARIŞMA KIZLAR VE ANNELERİ

14.30 YERLİ DİZİ YAHŞİ CAZİBE

17.00 YERLİ DİZİ DOKSANLAR

19.45 SİNEMA SKYFALL

22.25 SİNEMA ÇAKALLARLA DANS

00.20 SİNEMA ÖLÜMLÜ DÜNYA

02.20 SİNEMA ŞANSIMI SEVEYİM

04.05 SİNEMA MAİDENİN ALTIN GÜNÜ

06.00 SİNEMA DÖNERSE SENİNDİR

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

07:00 Yabancı Damat TEKRAR

08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM

09:30 Set Ekstra YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi YENİ BÖLÜM

13:45 Arda ile Omuz Omuza YENİ BÖLÜM

14:45 Arka Sokaklar TEKRAR

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM - YILBAŞI ÖZEL

01:30 Panik Odası

03:15 Panik Odası

05:15 Dönence TEKRAR

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 08:15

Sakla Beni 09:00

Tülin Şahin ile Moda 11:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00

Ömer 14:00

En Güzel Bölüm 15:40

Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 16:00

Star Haber 18:15

Çok Güzel Hareketler 2 - 19:00

İbo Show Yılbaşı Özel 20:00

Türk Müziği 04:00

Fazilet Hanım ve Kızları 05:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023

08:15 Tarkan

10:00 Yılbaşı Sürprizi Canlı

13:00 Namuslu

15:00 Sandık Kokusu Tekrar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:00 Sandık Kokusu Tekrar

03:45 Namuslu

05:30 Ne Gemiler Yaktım

TV 8 YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2023