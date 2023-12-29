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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 29 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Kim elendi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 12:21 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 12:31
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 29 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 29 ARALIK? | Gelinim Mutfakta'nın 1290. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 29 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Aralık Perşembe günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 - 29 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Aralık hafta finalinde elenen isim olmadı. Yarışmacılar bu hafta da aynı kadro ile yarışmaya devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK PUAN DURUMU

Tuğba gelin:

Yeşim gelin:

Aleyna gelin:

Gamze gelin:

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