Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 ARALIK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 29 ARALIK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 29 Aralık TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 29 ARALIK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

20 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 07:00 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Türk Sineması "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"
  • 22:25 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 01:50 Seksenler

ATV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 19:45 Süper Kupaya Doğru
  • 20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa

KANAL D YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 06:00 Yargı
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Aile
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Tokatçı
  • 21:45 Korkusuz Korkak
  • 23:30 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI (29 ARALIK)

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star
  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

DİĞER
Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Yasemin Koşal’ın son hali göz doldurdu! Yıllar ona vız geldi! Sosyal medyaya damga vurdu
12 şehidimiz üzerinden CHP'nin eleştirilmesini "cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular....
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF 4. CEKET KİMİN OLDU?
MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM KAZANDI? 28 Aralık MasterChef'te 4. finalist kim oldu?
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (27 Aralık 2023)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Aralık 2023)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Aralık rakamları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 00:59
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:32
PFDK ceza yağdırdı! PFDK ceza yağdırdı! 20:05
Riyad'da derbi heyacanı! Riyad'da derbi heyacanı! 19:27
"Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" "Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" 18:35
Daha Eski
F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! 18:29
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 17:53
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... 17:42
Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! 17:36
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 16:47
Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! 16:37