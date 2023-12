GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK 2023 | Yapmak üzere olduğunuz duygusal inişli çıkışlı yolculuklar olabilir. Dikkat!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK | Önünüzde önemli gezegen hareketleriyle dolu bir hafta var ve bu, yapmak üzere olduğunuz duygusal inişli çıkışlı yolculuk konusunda kendinizi endişeli hissetmenize neden olabilir. Ama endişelenmeyin; Önümüzdeki birkaç gün içinde yaşayabileceğiniz aşırı iniş ve çıkışlar konusunda kendinize rehberlik edin ve adımlarınızı dikkatli atın. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Günümüzde insanlar derin duygusal sorunlarla uğraşmaktan çekiniyorlar. Duydukları, gördükleri, hissettikleri şeylerin onlara zarar vermemesi için koruyucu bariyerler kuruyorlar. Bu sınırlara saygı gösterin. İç sığınağınızda kök salmak için elinizden geleni yapın. Hakim ruh hali kasvetli olsa bile olumlu bir tutum sergilemeye çalışın.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Bugün başlamakta zorlanıyorsunuz. İşler yolunda gitmiyor gibi görünüyorsa cesaretiniz kırılmasın. Beklentileriniz çok yüksek olabilir ve mükemmeliyetçiliğiniz herkesin standartlarınızı karşılamasını zorlaştırıyor olabilir. Her küçük ayrıntı üzerinde kafa yormayın. Mükemmellik sizden talep edilmiyor.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Kibar olun ve bugün başkalarına empoze etmemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Her durumda medeni davranmak önemlidir. İnsanlar kendilerini aldatılmış gibi hissedebilirler. Her ne kadar onların hoşnutsuzluğunun kaynağı siz olmasanız da, sonuçlarını hissedebilirsiniz. Başkalarının sorunlarını sizinkinden ayrı tutun ve onların rahatsızlıklarının sizin dünyanıza sızmasına izin vermeyin.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bugün her şey için başkalarını suçlamayın. Eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenecek kadar yetişkin olmanız önemlidir. Her şeyin her zaman istediğiniz gibi gitmeyeceğini anlayın. Bazen iyiyi kötüyle karşılamanız gerektiğini anlayın. Günde normal tavrınızı bastırabilecek kasvetli bir ruh hali var. Odaklanmaya ve disiplinli kalmaya çalışın.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉İstediğiniz kadar etkili olabilmek için bugün sert bir tutum benimsemeniz gerekebilir. Başkalarıyla uğraşırken, sağlam bir dayanağınız olmayan varsayımlarda bulunmayın. Diğer insanlar kolayca etkilenebilir, bu nedenle olayları gerçeklerle sınırlı tutun. Ağır duyguları karıştırmamaya çalışın.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Bugün motorunuzun çalıştığını hissetmeyebilirsiniz. Bazı nedenlerden dolayı yanlış yakıt kullanıyormuşsunuz gibi görünüyor. Duygusal durumunuzla temasa geçmeniz biraz daha zor olursa şaşırmayın. Duygularınız size oyun oynuyor. Bu enerjinin dengenizi kaybetmemesi için elinizden geleni yapın. Buradan sonrası daha kolay oluyor.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün duygularınızın bastırıldığını görebilirsiniz. Söyleyecek çok şeyin var ama iş bunu söylemeye gelince bazı nedenlerden dolayı biraz tereddüt ediyorsun. İletişim kurmayı zorlaştıracak kadar endişeli hissederseniz şaşırmayın. Bugünkü konuşmaların çoğu saçmalıklarla dolu olabilir ve pek fazla içerikten yoksun olabilir.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Bugün kendinizi özellikle motive hissetmeyebilirsiniz. Yine de isteseniz de istemeseniz de, birçok görevin üstesinden gelmeniz önemlidir. İşleyen saatin kısıtlamalarını anlayın ve bunlara saygı gösterin. Her seferinde küçük bir görevi başarma konusunda disiplinli olduğunuz sürece, dağı küçük bir yığına indirgemekte sorun yaşamazsınız.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Bugün çok meşgul olabilirsiniz. Bu işleri halletmek için iyi bir zaman. Odaklanmanıza yardımcı olan bir disiplin duygusu var. Duygular bastırılır ve bu sizin yararınıza olabilir. Her şeyi elinizdeki gerçeklerle sınırlı tutun; böylece iş, basit konuların büyük pembe dizilere dönüşmesinden çok daha verimli bir şekilde ilerleyebilir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bugün duygularınızla bağlantı kurmakta zorlanıyorsunuz. Kendinizi neşeli davranmaya zorlamazsanız (eğer yapmıyorsanız) işler daha sorunsuz ilerleyecektir. Duygularınız konusunda dürüst olun. Huzursuz veya olumsuz hissediyorsanız bunu kendinize saklayın. Tercihen suya yakın bir yerde yürüyüşe çıkın ve sağlıklı, sağlıklı bir yemeğin tadını çıkarın.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Hak ettiğinizi düşünüyorsanız bugün duygusal açıdan biraz ara verin. Başkalarının dramlarına o kadar kendinizi kaptırıyorsunuz ki konu kendi endişelerinize gelince tükenmiş hissediyorsunuz. Sakinleşin ve fiziksel ve zihinsel olarak rahatlayın. Belirli bir konu hakkında fazla strese girmek sağlıklı değildir. Durumu kendi başına bırakmanızdan çok daha fazla engelleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar gelin.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉İş söz konusu olduğunda her zamankinden daha duygusal olabilirsiniz. Duygusal yaşamınızı günlük sorumluluklardan ayrı tutmak için elinizden geleni yapın. Belirli bir işin sizi artık etkili bir şekilde yapamayacak kadar bunaldığını hissediyorsanız, bu, bazı değişiklikler yapmanız gerektiğinin bir işareti olabilir. Bu, duyarlılığın arttığı bir zamandır. Suda kalmak için elinizden geleni yapın.