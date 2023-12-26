GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK | Yapmak üzere olduğunuz duygusal inişli çıkışlı yolculuklar olabilir. Dikkat!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ARALIK | Önünüzde önemli gezegen hareketleriyle dolu bir hafta var ve bu, yapmak üzere olduğunuz duygusal inişli çıkışlı yolculuk konusunda kendinizi endişeli hissetmenize neden olabilir. Ama endişelenmeyin; Önümüzdeki birkaç gün içinde yaşayabileceğiniz aşırı iniş ve çıkışlar konusunda kendinize rehberlik edin ve adımlarınızı dikkatli atın. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Kendinizi ifade etme fikri bugün size şaka gibi gelecek. Kendinizi ifade etmenin gerçekte ne anlama geldiğini hiç sorguladınız mı? Bu, özellikle sanatsal hedefleriniz varsa, bunu düşünmek için ideal bir zamandır. Yalnızca yapmak istediğiniz şeyi yapın. Hiçbir şeyi zorlamayın. Başka bir deyişle, kendinizi başkalarının iyiliği için değil, kendi iyiliğiniz için ifade edin.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Süper güçlere sahip olmayı hayal etmeyi bıraktığınızda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Sen bir süper kahraman değilsin ve hiçbir zaman da olmadın. Öte yandan, geçmişte yararlandığınız yetenekleriniz de mutlaka var ama şimdi bunların hiçbir önemi olmadığına ikna olmuş görünüyorsunuz. Bu konuyu yeniden düşünmenin zamanı geldi.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Her ne olursa olsun, belirli bir felsefeye bağlı kalmanın zamanı değil. Hangi yolu seçeceğinizi anlayamadığınız için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, ancak bu sizin için çok iyidir. Ne kadar zayıf görünse de, küçük el fenerinizle aramaya devam edin, çünkü bu şekilde sağlam inancınızı yeniden kazanacaksınız. Hepsinden iyisi, size özel bir inanç olacaktır.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bu kadar ileri geldikten sonra, şimdi her şeyin mahvolmasına izin veremezsin. Bu sizin için zor bir an olabilir, çünkü kendinizi kesin olarak kanıtlamanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Ama bu vazgeçmek için bir sebep değil. Uyuyun, spor yapın ve sağlıklı beslenin. Kendinize fırsat verdiğiniz sürece bu savaşı kazanabilmelisiniz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Hüzününüz var mı? Bu herkesin başına gelir. Bir arkadaşınızı arayın veya sinemaya gidin. Dışarı çıkın ve bu korkunun üstesinden gelmenize yardımcı olabileceğini bildiğiniz şeyleri yapın. Geri çekilmenin zamanı değil. Hiçbir yere varmıyor gibi görünse bile, içsel olarak yapmanız gereken bazı işler var. Terk edilmiş gibi bir izlenime sahip olabilirsiniz, ancak bunun doğru olmadığını çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Bugün kendi atmosferinizde olacaksınız. Yıldızlar sizi farklı bir şey denemeye davet ediyor. Olaylara göreceli olarak baktığınızda, belirsiz bir genellemeciye dönüşmek yerine, neden daha yapıcı bir felsefe bulmayı denemiyorsunuz? İçgörülerinizi ve gözlemlerinizi belirli bir şeye yönlendiremezseniz, bir konunun tüm yönlerini görme yeteneğinin ne faydası var?

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Görünüşe göre bugün ve son birkaç gündür, çıkışı olmayan bir iç gerilim yaratıyorsunuz. Sonuç olarak sigortanız biraz kısa. Aslında, eğer biri sizi ya da işinizi eleştirerek öfkenizi kışkırtacak kadar talihsizse, patlama tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Fırtına yaklaşıyor! Elinizden geldiğince bu durumu atlatmaya çalışın.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Kesin bir karar, bir dönüm noktasına ulaştığınız anlamına gelir. Bu kararı vermenin en zor kısmı eski alışkanlıklarınıza veda etmektir. Geçmiş rahat ve güven verici görünebilir, özellikle de bilinmeyen ortaya çıktığında. Bunu geride bırakmak güç ve kararlılık gerektirir. Ancak ister kariyeriniz ister aşk hayatınız olsun, feda edilemeyecek veya reddedilemeyecek kişisel hedefleriniz var.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Ufuk şüpheyle bulanıklaştı. Aşk hayatınızla ilgili son kararların getirdiği hayal kırıklıklarını hissediyorsunuz. Başka bir deyişle, korkuyorsunuz! Bugün, endişelerinizi ortadan kaldırırken sorunlarınızla gerçekçi bir şekilde yüzleşmek için irade gücünüzden ve öz kontrolünüzden yararlanmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉 Bugün ruh hali bunaltıcı ve ağır. Kendinizi herhangi bir şekilde, özel veya profesyonel olarak kanıtlamak zorunda kalırsanız, orada burada bazı hayal kırıklıkları ortaya çıkacaktır. Sizin için önemli olan birine kızma ihtimaliniz var. Olumsuz duygularınıza çok çabuk teslim olmayın. Moraliniz için kötü olur.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Geçtiğimiz birkaç gün içinde istikrarlı bir şekilde çalışma, istikrar arama ve planlarınızı harfiyen takip etme kararı aldınız. Yani önümüzdeki gün kaba bir sürpriz olarak gelecek. Kendiniz için belirlediğiniz katı programa meydan okuyan haberler almayı veya cesaretinizi kırmaya kararlı insanlarla tanışmayı bekleyebilirsiniz. Bu engelleri aşın yoksa onlar sizi aşacaktır.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Bugün geleceğe dair biraz kaygı hissedebilirsiniz. Özellikle son teslim tarihiniz varsa gücünüzün azaldığını hissedebilirsiniz. Kendinizi öne çıkarmak için zorluklara ihtiyacınız var. Şimdi forma girmeye başlamanın zamanı geldi. Şüphe son derece verimsizdir. Başarı için tamamen donanımlısınız!