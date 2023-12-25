Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Aralık

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Aralık

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Aralık

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 25 ARALIK? | Gelinim Mutfakta'nın 1286. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Aralık Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu. Yeşim gelin 20 altın bileziği Tuğba gelinle bölüşmek istediği için 10 altın bileziği Tuğba geline verdi.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Aralık hafta finalinde elenen isim olmadı. Yarışmacılar bu hafta da aynı kadro ile yarışmaya devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU

Tuğba gelin:

Yeşim gelin:

Aleyna gelin:

Gamze gelin:

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan golcü bombası! Dzeko'nun yanına geliyor...
CHP'nin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke
Beşiktaş'tan İtalyan çalıştırıcıya kanca!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF CEKETİ KİM KAZANDI? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?
AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'dan Gelen Felaket oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
AÖL SORU VE CEVAPLARI PDF 2023 | AÖL 1. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da oynayacak mı? İşte son durumu Süper Kupa'da oynayacak mı? İşte son durumu 12:02
Beşiktaş'tan İtalyan çalıştırıcıya kanca! Beşiktaş'tan İtalyan çalıştırıcıya kanca! 12:01
2023'e City damgası! 5 kupa birden 2023'e City damgası! 5 kupa birden 11:43
Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" Weghorst'tan Beşiktaş itirafı! "Ağladım" 11:26
Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! Bakan Bak: Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi büyük şans! 11:18
Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı Manchester United satılıyor! Anlaşma sağlandı 10:54
Daha Eski
G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... G.Saray'da Yusuf Demir şoku! Ocak ayında... 10:43
İki talibi çıktı! Sürpriz detay İki talibi çıktı! Sürpriz detay 10:37
F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu F.Bahçe'den ocak bombası! Transfer böyle duyuruldu 10:22
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 10:16
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman? 10:06
Burnley - Liverpool maçı ne zaman? Burnley - Liverpool maçı ne zaman? 10:03