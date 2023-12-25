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AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'dan Gelen Felaket oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Nuh Luke'in oturduğu ve başrollerini Jeremy Londra, Tyler Christopher, Jamison jones'in paylaştığı Ay'dan Gelen Felaket filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon türündeki 2022 yapımı Ay'dan Gelen Felaket hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ay'dan Gelen Felaket filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:11
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AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'dan Gelen Felaket oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'dan Gelen Felaket filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Nuh Luke'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'dan Gelen Felaket filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar..

AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Küresel bir çelik fabrikası şirketi, Ay'da madencilik yapmak için bir havacılık ve uzay firmasıyla ortaklık kurar. Ancak bir sondaj kazası, Ay'ın devasa bir parçasının Dünya'ya doğru fırlamasına neden olduğunda, hayatta kalan uzay ekibi ve şirketin başkanı, tüm gezegeni yok etmeden önce meteoroidi nasıl yok edeceklerini bulmalılar.

Oyuncular:

  • Jeremy Londra
  • Tyler Christopher
  • Jamison jones

AY'DAN GELEN FELAKET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon türündeki film 2022 yılında çekildi.

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