AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE? | Ay'dan Gelen Felaket oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ay'dan Gelen Felaket filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Nuh Luke'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ay'dan Gelen Felaket filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar..

AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Küresel bir çelik fabrikası şirketi, Ay'da madencilik yapmak için bir havacılık ve uzay firmasıyla ortaklık kurar. Ancak bir sondaj kazası, Ay'ın devasa bir parçasının Dünya'ya doğru fırlamasına neden olduğunda, hayatta kalan uzay ekibi ve şirketin başkanı, tüm gezegeni yok etmeden önce meteoroidi nasıl yok edeceklerini bulmalılar.

Oyuncular:

Jeremy Londra

Tyler Christopher

Jamison jones

AY'DAN GELEN FELAKET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon türündeki film 2022 yılında çekildi.