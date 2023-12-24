Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 24 Aralık 2023

MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 24 Aralık 2023

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 24 Aralık Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde, bu hafta 8. olarak yarışmadan elenen isim belli olacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunun ardından elenen ismi merak edenler yoğun olarak MasterChef 'te bu hafta kim elendi? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 24 Aralık MasterChef elenen isim ve bu haftanın detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 14:31
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? 24 Aralık 2023

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde elenen ve yarışmayı dokuzuncu tamamlayan isim 24 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları yemeği şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? İşte 24 Aralık Pazar günü yayımlanan bölümün detayları...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı Sergen oldu. İlk etapta en başarılı olan Hasan ve Kıvanç son 7'ye adını yazdırırken ikinci etapta en başarılı tabağı yapan yarışmacı Barbaros oldu. Böylelikle haftanın 4'üncü ve son eleme adayı olan isim Sergen oldu.

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MASTERCHEF 24 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef'in bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. 24 Aralık Pazar günü yayımlanacak bölümün sonunda haberimiz güncellenecektir.

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