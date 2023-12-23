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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 23 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 23 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı kim olacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 17:31
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 23 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırlayacakları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalışacak. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümü sonrası dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın son eleme adayı belli olacak. Dokunulmazlık adayı ve eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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