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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | 22 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan tam gaz devam ediyor. Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'in 22 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Peki, MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 01:01
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | 22 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 22 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, ülkemizin en önemli coğrafi ürünleriyle yemekler yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kazanan yarışmacı Eren oldu.

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