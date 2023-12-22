GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ARALIK | Dikkat tatil planlarınız ciddi bir engelle karşılaşabilir!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ARALIK | Hareketli Merkür bu hafta geri gidiyor. Cuma günü maceracı gezgin Yay burcuna geri dönerken, tatil planlarınız ciddi bir engelle karşılaşabilir. Bu kozmik kombinasyon için yılın talihsiz bir zamanı çünkü uçakları, trenleri, otomobilleri ve sevdiklerinizi görmek için herhangi bir yere gitmenin mümkün olan diğer yollarını olumsuz yönde etkileyebilir. İşlerin ters gitmesi ihtimaline karşı bir B ve C, D ve E planınız olduğundan emin olun! İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Bu, yansıma açısından zengin bir gün olacak. Biraz mesafeyi koruyarak etrafınızda olup bitenleri gözlemleyebilirsiniz. Diğer insanların hırsları, rollerini gerçek insanlardan çok karikatür gibi oynayarak sizi eğlendirecektir. Bu şekilde geri adım atmanız size büyük fayda sağlar. Bunu daha sık yapmalısın.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉İşte uzun zamandır beklediğiniz bir ilginin veya tanınmanın yolunuza çıktığı bir gün. Geçtiğimiz ay boyunca yaşadığınız sıkıntılardan kurtuldunuz ve daha sakin bir döneme girdiniz. Son zamanlarda sadece eleştirebilenler sizi övecek kelime bulamıyorlar. Övgüleri göründüğü gibi kabul edin. Kendinizle mutlu olmanızda yanlış bir şey yok.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Bu bir yansıma günü olacak. Geriye bakıp ne kadar ilerlediğinizi düşünmek cazip gelse de, zamanınızı geleceğin neler getireceğini düşünerek harcamak daha iyi olacaktır. Hem kimliğinizi hem de hedeflerinizi yeniden düşündüğünüz bir döneme girdiniz. Bunlar küçük meseleler değil. Bu geçiş zamanını atlatmak için enerjinin her zerresine ihtiyacınız olacak.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Bu, vücudunuza ekstra bakım yapmak için ideal bir gün olabilir. Sırt problemlerinin ortadan kalkacağını düşünerek kendinizi kandırmayın. Dizindeki acının aynısı. Bir doktor veya fizyoterapist ile randevu alın. Bir günlüğüne sorumluluklarınızı bir kenara bırakmanız size zarar vermez. Bu önemli.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Yakın zamanda hayatınızın maddi yönlerini değiştirmiş olabilirsiniz. Orada durmak yeterli miydi? Daha köklü değişiklikler söz konusu olabilir. Şu anda yaşadığınız hayatı yaratmak için sizi neyin motive ettiğine bir bakın. Mesleğinizde yaptığınız seçimlere özellikle dikkat edin. Yapman gerekeni yaptığından emin misin? Yeteneklerinizi sonuna kadar kullanıyor musunuz?

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Bu meditasyon yapmak için harika bir gün olacak. Çeşitli projeleriniz henüz şekillenmediği için memnun olmayabilirsiniz. Sabırsızsınız ama kim sabırsız olmaz ki? Bu bekleme süresi yaklaşık iki aydır sürüyor ama yakında sona erecek. Gezegensel enerji sizden yalnızca sizin için neyin gerekli olduğunu düşünmenizi ister. Gereksiz herhangi bir şeye dayanarak yeni projelere başlamayın.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bugün mükemmel olacağa benziyor ancak aşırıya kaçmayın. Küçük mali zorluklarınızın zaten arkanızda olduğunu düşünmek cazip gelebilir. Ne yazık ki değiller. Bugün yaptıklarınız geleceğinizin planını sağlar. Davranışınızı istikrara kavuşturmak için gösterdiğiniz sürekli çaba, gelecekte arzu ettiğiniz güvenliği sağlayacaktır.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Artık son sahanızdasınız. Endişelerinize veda edin. İnsanlar tavsiyelerinizi dinleyip sizi memnun etmeye çalıştıkça çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Her ne kadar aşk hayatınızdaki bazı detayların hâlâ üzerinde çalışılması gerekse de, bir süreliğine bu konuyu gözden kaçırmamak güvenlidir. Bu kişisel dönüşüm sürecinde aylar harcadınız ve biraz dinlenmeyi hak ediyorsunuz.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Hayatınız insan teması etrafında dönüyor gibi görünüyor. İnsanları bir araya getirmekten hoşlanan, dışa dönük, neşeli, ilgi çekici bir konuşmacısınız, ancak son zamanlarda yalnız kalmayı özlediniz. Bugün yalnızlık için hissettiğiniz hiçbir dürtüyü göz ardı etmeyin. Bu sizin için olağandışı bir ihtiyaç olsa da yine de geçerlidir ve onu onurlandırmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Bazen arkadaşlarınız gerçek aileniz olur. Arkadaşlıklarınız düşündüğünüzden daha derin ve kalıcıdır. Pek çok insan yardım etmeye istekliyken siz neden bu yardımı almakta isteksizsiniz? Sıcak, samimi dostlukların faydalarını savunan siz değil miydiniz? Bugün yeteneklerinizin farkına varmanızı sağlar ve arkadaşlıkların ne kadar önemli olduğunu pekiştirir.

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Zorlukların üstesinden gelmeyi başardınız. Yakın geçmişin sorunlarının ötesine geçtiniz ve daha huzurlu bir aşamaya giriyorsunuz. İş yerinizdeki projelerinizi yakında tamamlayacaksınız. Ev hayatınız mutluluk ve uyumun resmi olacak. Bu dinlenme ve rahatlama döneminin tadını çıkarın çünkü bunu, tüm dikkatinizi gerektiren yoğun bir özlem dönemi izleyecektir.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Bugünkü görünüm mükemmel. Son birkaç günün biraz bunaltıcı atmosferi sizi çevrenizi değiştirmeye ve yeni yerleri gezmeye teşvik ediyor. Neden küçük bir gezi planlamıyorsunuz? Tüm işaretler böyle bir macerayı planlamak için en iyi zamanın bu olduğunu gösteriyor. Eğer ertelerseniz, yine aynı eski rutine takılıp kalırsınız.