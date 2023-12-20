YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 20 ARALIK ÇARŞAMBA | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aybüke kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Aybüke Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 20 Aralık Çarşamba puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYBÜKE KAÇ PUAN ALDI?

20 Aralık Çarşamba günü yarışmacısı Aybüke Hanım'ın puan durumu şu şekilde oldu:

Şükrü: 6

Şahin: 6

Hülya: 6

Sebahat: 5

Aybüke Hanım toplamda 23 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞAHİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19 Aralık tarihli yarışmacısı Şahin Bey'e verilen puanlar şu şekilde:

Şükrü: 4

Aybüke: 4

Sebahat: 4

Hülya: 6

Şahin Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in yemek listesine yarışmacılar şu şekilde puan verdi:

Sebahat: 5

Aybüke: 4

Şahin: 4

Hülya: 5

Şükrü Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.