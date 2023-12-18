Haberler Magazin Bugün TV'de ne var? | TV YAYIN AKIŞI 19 ARALIK | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

Bugün TV'de ne var? | TV YAYIN AKIŞI 19 ARALIK | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 19 Aralık TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 01:40
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Bugün TV'de ne var? | TV YAYIN AKIŞI 19 ARALIK | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

19 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:05 İncir Ağacı
  • 07:15 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.40 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 23:40 3'te 3
  • 01:15 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 00:20 Altın Kafes

KANAL D YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 06:00 Yargı
  • 08:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Üç Kızkardeş
  • 00:15 Üç Kızkardeş
  • 02:45 Dilek Taşı

SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Aile
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm
  • 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

TV8 YAYIN AKIŞI (19 ARALIK)

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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