Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 18 ARALIK | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

TV YAYIN AKIŞI 18 ARALIK | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 18 Aralık TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 00:48 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 01:01
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TV YAYIN AKIŞI 18 ARALIK | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

18 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:05 İncir Ağacı
  • 07:15 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.40 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
  • 00:15 Teşkilat
  • 02:40 Diriliş "Ertuğrul"

ATV YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Safir
  • 00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 06:00 Yargı
  • 08:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar
  • 00:15 Üç Kızkardeş
  • 02:45 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Aile
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Ne Gemiler Yaktım

STAR TV YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:30 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI (18 ARALIK)

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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