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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu!

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 12:02
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu!

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 15 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Bursa'nın yöresel yemeklerini yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da büyük ödülü kazanan isim bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak. Kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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