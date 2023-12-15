MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu!

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 15 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Bursa'nın yöresel yemeklerini yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da büyük ödülü kazanan isim bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak. Kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.