Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı 15 ARALIK

TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı 15 ARALIK

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 15 Aralık TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı 15 ARALIK

15 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:0 İncir Ağacı
  • 07:20 Elimi Bırakma
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.55 Diriliş "Ertuğrul"
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Sen Türkülerini Söyle
  • 00:15 Teşkilat
  • 02:40 Diriliş "Ertuğrul"

ATV YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Ateş Kuşları
  • 00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 06:00 Dilek Taşı
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00Arka Sokaklar
  • 00:15 Üç Kızkardeş
  • 02:45 Gelinim Mutfakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 08:00 Bu Sabah
  • 09:45 Aile
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Yalı Çapkını Özel Bölüm
  • 20:00 Yalı Çapkını
  • 00:30 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI (15 ARALIK)

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye All Star
  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye All Star
  • 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

DİĞER
Aralık onların ayı! Bitmek bilmeyen enerjileri burdan geliyor! İşte Yay burcu ünlüleri...
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü: Gazze için bir an önce ateşkes!
F.Bahçe yıldızlarıyla coştu! Grubu lider tamamladı
Dev transfer çalımı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Masterchef 3. eleme adayı kim oldu?
🥟Masterchef Esra kaç yaşında?
İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 15 Aralık 2023
Yarın okul var mı? 15 Aralık 2023
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 23:56
İsmail Kartal: Finale kadar gitmek istiyoruz İsmail Kartal: Finale kadar gitmek istiyoruz 23:38
Dzeko'dan Ferdi için övgü dolu sözler! Dzeko'dan Ferdi için övgü dolu sözler! 23:31
Ferdi Kadıoğlu 2. golüne ulaştı Ferdi Kadıoğlu 2. golüne ulaştı 23:20
Serdar Aziz formasına kavuştu Serdar Aziz formasına kavuştu 23:18
F.Bahçe taraftarından Umut Nayir'e destek F.Bahçe taraftarından Umut Nayir'e destek 23:16
Daha Eski
"Şampiyon olmak istiyoruz!" "Şampiyon olmak istiyoruz!" 23:12
Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum 23:11
Roma evinde farklı kazandı! Roma evinde farklı kazandı! 23:02
Liverpool Belçika'da kayıp! Liverpool Belçika'da kayıp! 22:51
F.Bahçe yıldızlarıyla coştu! Grubu lider tamamladı F.Bahçe yıldızlarıyla coştu! Grubu lider tamamladı 22:40
PFDK kararları açıklandı! İşte Faruk Koca'ya verilen ceza PFDK kararları açıklandı! İşte Faruk Koca'ya verilen ceza 22:33