Haberler Magazin 🥟Masterchef Esra kaç yaşında? Esra Tokelli kimdir, nereli? Masterchef Esra kendi sezonunda kaçıncı oldu?

🥟Masterchef Esra kaç yaşında? Esra Tokelli kimdir, nereli? Masterchef Esra kendi sezonunda kaçıncı oldu?

Masterchef All Star yarışmacılarından Esra Tokelli izleyicilerin dikkatini çekti. 27 yaşında bir oğlu olan Esra daha önce Yemekteyiz'de de yarışmıştı. Masterchef Esra kendi sezonunda kaçıncı oldu? sorusunun yanıtı merak edilirken Esra Tokelli ile ilgili bilinmesi gerekenleri iszler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 19:09
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🥟Masterchef Esra kaç yaşında? Esra Tokelli kimdir, nereli? Masterchef Esra kendi sezonunda kaçıncı oldu?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yaptı. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Esra Tokelli, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Esra Tokelli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İlk kez MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli, yeni sezon All Star kadrosunda yer alıyor. 44 yaşında olan yarışmacının 27 yaşında bir oğlu bulunuyor. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştu. Esra Tokelli son zamanlarda Instagram hesabında yaptığı yemekleri ve tarifini paylaşarak takipçilerine hünerlerini sergiliyor.

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