MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 13 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 13 Aralık Çarşamba akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, hazırladıkları menüyü şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 13 Aralık Çarşamba günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayı henüz belli olmadı. Aday belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

Dokunulmazlığı kazanan takım ise mavi takım oldu. Öte yandan 12 Aralık tarihli yayında eleme potasına Esra gitmişti.

7 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.