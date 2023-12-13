14 ARALIK TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de ne var? TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı

14 Aralık TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.
BUGÜN TV'DE NE VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
- 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:0 İncir Ağacı
- 07:20 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse13.15 Seksenler14.55 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 02:40 Diriliş "Ertuğrul"
ATV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Aldatmak 49.Bölüm
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 49.Bölüm
- 03:50 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
- 06:00 Dilek Taşı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bir Derdim Var
- 00:15 Yargı
- 02:45 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Kızılcık Şerbeti
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
STAR TV YAYIN AKIŞI (14 ARALIK)
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni Özel Bölüm
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz