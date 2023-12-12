MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 12 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlığı kimin kazandığı henüz belli olmadığı Kazanan belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.