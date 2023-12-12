Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterhcef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 20:31
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU | 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 12 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 12 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlığı kimin kazandığı henüz belli olmadığı Kazanan belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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