Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 12 ARALIK? | Gelinim Mutfakta'nın 1277. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 12 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 - 8 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu. Fakat Tuğba gelin, Asiye kayınvalidenin hastaneye kaldırılması gerekçesiyle bilezikleri kabul etmedi.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 - 8 Aralık hafta finalinde eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU

Yeşim gelin:

Tuğba gelin:

Aleyna gelin:

İrem gelin:

DİĞER
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Giresun'da eşi ve çocuğuyla bambaşka bir yaşam sürüyor! İşte Pınar Aydın'ın son hali...
Başkan Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile görüştü
EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
BUZ YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?
Erdoğan'dan Meler'e geçmiş olsun telefonu!
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Öğretmen, polis, hemşire... Kim, ne kadar maaş alacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz 12:55
Çalhanoğlu'dan kınama mesajı! Çalhanoğlu'dan kınama mesajı! 12:54
Altay çıkış yolu bulamıyor! Altay çıkış yolu bulamıyor! 12:52
Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman? Kopenhag U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman? 12:43
FIFA'dan açıklama geldi! FIFA'dan açıklama geldi! 12:31
Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Sporting CP! Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Sporting CP! 12:22
Daha Eski
EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı 12:22
Yüzkaraları Yüzkaraları 12:21
VakıfBank ve Eczacıbaşı Çin'de boy gösterecek! VakıfBank ve Eczacıbaşı Çin'de boy gösterecek! 12:09
Meler ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı! 10 günlük bebeği için... Meler ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı! 10 günlük bebeği için... 12:07
F.Bahçeli yıldız veda ediyor! İşte yeni adresi F.Bahçeli yıldız veda ediyor! İşte yeni adresi 12:03
Beşiktaş'ın konuğu Prometey Slobozhanske! Beşiktaş'ın konuğu Prometey Slobozhanske! 11:58