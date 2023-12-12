Haberler Magazin 🎬BÜYÜK GÖZLER - Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

🎬BÜYÜK GÖZLER - Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu ve başrollerini Amy Adams, Christoph Waltz ve Danny Hustonin paylaştığı Büyük Gözler filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografik, komedi, dram türündeki 2015 yapımı Büyük Gözler hakkında arama motorlarında araştırılan 'Büyük Gözler filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:31
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🎬BÜYÜK GÖZLER - Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Büyük Gözler filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliği Tim Burton'ın üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Gözler filminin konusu ne? Büyük Gözler oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

BÜYÜK GÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI:

  • Amy Adams
  • Christoph Waltz
  • Danny Huston
  • Krysten Ritter
  • Jason Schwartzman
  • Terence Stamp
  • Jon Polito
  • James Saito
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