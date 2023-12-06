GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (6 ARALIK) | Gelinim Mutfakta birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet sürüyor. Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler yarışıyor. Gün sonunda birinci olan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta bitiminde ise birinci olan isim 10 bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Aralık Salı günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu. 4 Aralık Pazartesi ise Yeşim gelin çeyrek altının sahibi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.