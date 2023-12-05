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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 4 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet sürüyor. Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler yarışıyor. Gün sonunda birinci olan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Hafta bitiminde ise birinci olan isim 10 bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 5 Aralık Salı çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:00
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 4 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1272. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, 5 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU

Yeşim gelin: 19

Tuğba gelin: 14

Aleyna gelin: 11

İrem gelin: 13

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