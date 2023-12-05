GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | 4 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1272. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki, 5 Aralık Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Aralık Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Aleyna gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU