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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | İşte 4 Aralık Masterchef All Star'da haftanın takımları belli oldu!

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 4 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:20
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | İşte 4 Aralık Masterchef All Star'da haftanın takımları belli oldu!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 4 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi şekerpareyi yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR 4 ARALIK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda yeni kaptan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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