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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:10
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde günün ürünü "kestane" oldu. Tüm yarışmacılar kestane ile çeşitli yemekler ortaya çıkarıyor. Peki, MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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