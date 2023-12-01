MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde günün ürünü "kestane" oldu. Tüm yarışmacılar kestane ile çeşitli yemekler ortaya çıkarıyor. Peki, MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.