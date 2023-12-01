MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 1 ARALIK | Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde günün ürünü "kestane" oldu. Tüm yarışmacılar kestane ile çeşitli yemekler ortaya çıkarmak için yarıştı. Peki, MasterChef 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ İSİM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışıldı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ana malzeme olan kestane ile 5 çeşit yemek pişirdi.

Masterchef ödül oyunu kazananı Eren oldu.