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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 1 ARALIK | Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde mavi ve kırmızı takım oyuncuları ödül oyunu için rekabet etti. Masterchef ödül oyununun kim, hangi isim kazandı? Masterchef son bölüm ödülü kazanan isim belli oldu...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 00:30
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 1 ARALIK | Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde günün ürünü "kestane" oldu. Tüm yarışmacılar kestane ile çeşitli yemekler ortaya çıkarmak için yarıştı. Peki, MasterChef 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ İSİM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışıldı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ana malzeme olan kestane ile 5 çeşit yemek pişirdi.

Masterchef ödül oyunu kazananı Eren oldu.

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