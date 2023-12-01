GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1270. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta 1 Aralık kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Bugün yayınlanacak programda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu haftanın finalinde elenen isim bugün belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU