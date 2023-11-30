GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ARALIK | ♑Merkür, Oğlak burcuna hırslı bir şekilde ilerliyor!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 ARALIK | Merkür'ün Oğlak burcuna doğru ilerlemesi büyük hayaller kurmanıza, gelecek hedefleri belirlemenize ve uzun vadeli planlar hakkında hayal kurmanıza neden olur. Hepsi tam olarak istediğiniz gibi sonuçlanmayacak ama sorun değil. Bir hedefe sahip olmak ve ona ulaşmak için ilk adımı atmak, başlı başına oldukça şaşırtıcı bir başarıdır. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Çevrenizde bir hareketlilik olabilir, ancak bununla başa çıkabileceksiniz. Cazibeniz sizi her kapıdan geçirecektir. Aynı anda pek çok şeyle hokkabazlık yapabilmelisiniz; diğerleri sizden destek isteyecektir. Dengeli bir kafaya ve sakin bir davranışa sahip olacaksınız ve işleri diplomatik ve dürüst bir şekilde ele alacaksınız. Gün ilerledikçe işler daha da çılgına dönerse şaşırmayın ama bu sizi şaşırtmamalı.

BOĞA BURCU ♉

Sorumlu olmadığınız bir şey için kendinizi suçlama konusunda dikkatli olun. Belki birisini belirli bir şekilde davranması için etkilediniz ve şimdi bu eylem olumsuz bir şekilde geri tepiyor. Herkesin kendi kararlarını verdiğini unutmayın. Sonuçta, ona verdiğiniz tavsiyelerden bağımsız olarak, başka birinin verdiği kararlardan siz sorumlu değilsiniz

İKİZLER BURCU ♊

Duygusal açıdan doruğa ulaştığınız bir dönemdesiniz ve duygularınız değişken ve belki de yönetilemez durumda. Herhangi bir şeyden mantık çıkarma konusunda kendinizi baskı altında hissetmeyin. Göreviniz derin bir nefes almak ve rahatlamaktır. Hayatın iniş çıkışlarla dolu heyecan verici bir macera olduğunu unutmayın. Düzensiz, inişli çıkışlı duygular bunun bir hatırlatıcısıdır. Sürüş keyfi.

YENGEÇ BURCU ♋

Kendinizi bir köşeye sıkıştırmayın ve acil endişeleriniz dışında etrafınızdaki her şeyi dışlamayın. Kendinizi ne kadar izole ederseniz ve başkalarının yardımına ihtiyacınız olmadığı konusunda ısrar ederseniz, o kadar hüsrana uğrar ve üzülürsünüz. Yalnızsanız, korkuyorsanız veya kızgınsanız bunu kendinize ve başkalarına itiraf edin. Daha fazla içeri girmek yerine kendinizi dışarıya doğru uzatın.

ASLAN BURCU ♌

Muhtemelen işleri normalden biraz daha fazla ciddiye alacaksınız. Çevrenizdeki ve tutumunuzdaki dramatik değişiklikler sizi tetikte tutacak. Bununla ilgili harika olan şey, diğer insanlar hakkında çok fazla içgörü ve anlayış kazanacaksınız. Diğer insanların duygularının ve bakış açılarının daha fazla farkında olacaksınız, bu da işlerinizde daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak.

BAŞAK BURCU ♍

Beklenmedik kişiler, özellikle de kadınlar, söyledikleriyle sizi şaşırtacak. Anneniz sizin daha önce düşünmediğiniz bir konuyu gündeme getirebilir. Belki hayatınızdaki önemli bir kadının söylediği bir şeyi hatırladığınızda duygularınız harekete geçiyor. Duygularınız kalbinizden başınıza ve tekrar geri sıçrıyor. Duygularınızı hesaba katın, ancak onların kararlarınıza hükmetmesine izin vermeyin.

TERAZİ BURCU ♎

Bugün işlerin sizin istediğiniz gibi yapılmasını istiyorsunuz. Ruh haliniz oldukça inatçı ve başkaları herhangi bir konuda fikrinizi değiştirebileceklerini düşünmek aptallık olur. Bu işi almasına izin verilen tek kişi sensin. Gerçek şu ki, bugün fikrinizi birkaç kez değiştirebilirsiniz ve bu sorun değil. Başka kimsenin size ayak uydurmasını beklemeyin!

AKREP BURCU ♏

Bugün erkenden bir tuğla duvara çarpabilirsiniz. Akşama doğru işler biraz hafifleyecek. Unutmayın, o duvarı ne kadar sert iterseniz, başınız o kadar çok çarpacak, omzunuz o kadar moraracak ve o kadar çok enerji harcayacaksınız. Geri adım attığınızda işlerin ne kadar kolaylaştığına şaşıracaksınız. Duvarın içinden geçmeden duvarın etrafından dolaşabildiğinizi göreceksiniz.

YAY BURCU ♐

Kendinizi başlangıç kapısına sıkışmış bir yarış atı gibi hissedebilirsiniz. Küçük bir noktada sıkışıp kalıyorsunuz, ayaklarınızı yere vuruyorsunuz ve endişeyle başlama zilini bekliyorsunuz. Kapının ne zaman açılacağını kontrol edemediğiniz için kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Sabırlı ol. Tüm enerjinizi kıpırdayarak harcamayın. Yakında kapı açılacak ve çalışmaya başlayacaksınız.

OĞLAK BURCU ♑

Ruh haliniz gün boyunca inişli çıkışlı, ileri geri hareket edecek. Son birkaç gündür yükseliştesiniz ve yanınızdaki insanlarla daha fazla bağ kurduğunuzu hissediyorsunuz. Kalbinizi mutlu eden ve zihninizi rahatlatan birinden besleyici bir sevgi hissedersiniz. Günün sonuna doğru insanların ilk başta göründükleri kadar samimi olmadıklarını hissedebilirsiniz. Korumada kalın.

KOVA BURCU ♒

Uygun olmayan durumlarda ağzınızı açarken dikkatli olun. Konuşma geciktiğinde, konuşmanın göreviniz olduğunu hissedersiniz. Bunu yaparak, konuşmayı uygunsuz bir konuya başlatabilirsiniz. Odağı kendinize çevirebilmek için bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz. Daha iyi seçim sessizliğin huzur içinde oturmasına izin vermektir.

BALIK BURCU♓

Sabah organize olun çünkü ilerleyen saatlerde daha da dağılmış olacaksınız. Günün görevleriyle nasıl başa çıkacağınıza dair sağlam bir planla başlarsanız, her şeyi başarma olasılığınız artar. Eğer güçlü kalmazsanız ve görevinizi yerine getirmezseniz, diğer insanlar sizin cömert doğanızdan faydalanacaktır. İşten daha çok iyilik yapmak zorunda kalabilirsiniz.