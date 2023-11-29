GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM |Kendinizi bunalmış hissetmeye başladığınızda derin bir nefes alın...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM | Haftanın ortasında dolunay etkilerine devam edecek. Bazı sorumluluklar alabilirsiniz. İş olarak akademik olarak evlilik olarak. Sorumluluklardan korkmamalı ve ertelememelisiniz. Ağzımızdan çıkana dikkat etmeli, sonucunu düşünerek hareket etmeliyiz. Aksi halde maddi ve manevi kayıplar yaşanabilir. İkili ilişkilerde dikkatli davranılmalı. Ayrılıklar olabilir. Ani öfkelenmeler, kavgalar olabilir. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Görünüşe göre yeniden ilerleme kaydediyorsunuz. Artık geleceği planladığınıza göre bir eğitim programına kaydolabilir veya bir geziye çıkabilirsiniz. Günümüzün parlak görünümü karşısında elinizdeki işi unutacak kadar gözünüzü kamaştırmayın. Bu günü olduğu gibi kabul edin; kaosun ortasında kısa bir mola. Yarın işinize yenilenmiş olarak döneceksiniz.

BOĞA BURCU ♉

Parlak bir günü sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz birkaç günün geriliminin ardından ne kadar da rahatlamış olacak. Yakın bir arkadaşınıza güvenmek için iyi bir zaman olabilir. İçinizde hissettiğiniz baskının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olacaktır. Tamamen gevşememeye dikkat edin. Bunu yaparsanız yataktan kalkamayabilirsiniz!

İKİZLER BURCU ♊

Düşmanlıkların azalması bir rahatlama, değil mi? Görünüşe göre insanlar defalarca yüzünüze kapıları çarpmış. Ancak bugün bir ziyaret veya karşılaşma sizin için bazı gizemlerin kilidini açacak. Sorunlarınız nihayet çözülecek mi? Eğer özgünlüğünüzü ortaya çıkarmaya kararlıysanız, doyuma ulaşacaksınız.

YENGEÇ BURCU ♋

Bugün içinizde çiçek açan bir şey var. Geçtiğimiz birkaç günün ağır baskısı azaldı ve işinize daha hafif bir yürekle devam edebiliyorsunuz. Vücudunuza daha fazla dikkat etmeniz iyi bir fikir olacaktır. Daha fazla aerobik egzersiz planlamaya çalışın ve yağ ve şekerleri azaltın. Daha sağlıklı alışkanlıklar başlatın.

ASLAN BURCU ♌

Son birkaç gün biraz zorlu geçti, bu nedenle önümüzdeki günün parlaklığına şaşırabilirsiniz. Kendinizi her zamankinden daha fazla öne çıkarmaya çalışmasanız da birçok kaynaktan iltifat ve tebrik alacaksınız. Şaşırtıcı, değil mi? Önünüzdeki sevinçleri çok fazla incelemeye maruz bırakmadan yararlanın.

BAŞAK BURCU ♍

Bugünün sunduğu nezaket ve rahatlamanın keyfine varacaksınız. Her zamankinden daha konuşkan olacaksınız. Bu ara dönem size ailenizle kaliteli zaman geçirerek kendinizi yenileme fırsatı verecektir. Güçlü sezgileriniz var. Onu dinleyin, çünkü o size akıllıca tavsiyelerde bulunacaktır.

TERAZİ BURCU ♎

Bu sizin için rahat bir gün olabilir, ancak sakin bir dönem size çok iyi gelecektir. Bir parkta vakit geçirebilir ve hayal gücünüzü serbest bırakabilirsiniz. Bugünkü astral konfigürasyon hayal kurmanıza ve çocukluğunuzu hatırlamanıza neden olacak. Yapılmayan her şey hakkında stres yapmak yerine, neden bir değişiklik için akışa devam etmiyorsunuz?

AKREP BURCU ♏

Bugün neşeli geçecek ve tam zamanında. Orada hayat bir süredir ciddileşiyordu. Gülümseyin ve normal rutininizin dışına çıkmaya çalışın. Kendinizi sadece evde bir sandalyeye çökerek ödüllendirecekseniz bu kadar çok çalışmanın ne anlamı var? Bunun yerine bir veya iki saatliğine kırlarda gezintiye çıkın. Bu sana iyi gelir.

YAY BURCU ♐

Artık on yaşında olmadığın doğru ama ara sıra çocukluğuna dönemeyeceğini kim söyleyebilir? Sokakta seksek oynayacak ya da en sevdiğiniz restoranda yemek kavgasını kışkırtacak kadar ileri gitmeden, biraz gülmek için birkaç arkadaşınızı görmeye gidin. Uzun zamandır çok çalışıyorsunuz ve biraz eğlenmeyi hak ediyorsunuz. Tereddüt etmeyin.

OĞLAK BURCU ♑

Şu anda kendinizi çok ciddi hissediyor olabilirsiniz. Farkında olsanız da olmasanız da, neşelenmeye şiddetle ihtiyacınız var. Birisi sizi bir komedi kulübüne davet ederse gidin. Buna alışmanız biraz zaman alabilir ama akşamı gülerek bitireceksiniz. Ayınızın en güzel gecesi olacak. Yapabiliyorsanız, kendinizi ikinci kez tahmin etmeyi bırakın.

KOVA BURCU ♒

Son zamanlarda üzerinizde dolaşan kara bulutları yeni rüzgarlar uçurmaya başlayacak. Daha ne isteyebilirsin? Bugün, geçmiş günlere kıyasla parkta yürüyüş gibi görünecek! Daha iyi nefes alacak ve eve dinlenmiş hissederek geleceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla daha fazla etkileşim kurmaya çalışın. Görüşlerine gerçekten ilgi duyduğunuzu belirtirseniz bunu takdir edeceklerdir.

BALIK BURCU♓

Şu anki çalışmanızla ilgili ulaştığınız sonuçları bırakın. Beğenin ya da beğenmeyin, hayat size bir terslik atacak. Normalde insanların size şu anda yapacağı teklifleri dikkate almazsınız. Fikirler çılgınca görünebilir ve kim olduğunuza aykırı olabilir. Evet, deli olabilirler ama söz konusu olamazlar!