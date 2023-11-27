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MEKANİK - Mekanik Filminin Konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu ve başrollerini Jason Statham, Ben Foster ve Tony Goldwyn'in paylaştığı Mekanik filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2011 yapımı Mekanik hakkında arama motorlarında araştırılan 'Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:30
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MEKANİK - Mekanik Filminin Konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mekanik filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Simon West'in üstlendiği sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mekanik filminin konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry'i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI:

  • Jason Statham

  • Ben Foster

  • Tony Goldwyn

  • Donald Sutherland

  • Jeff Chase

  • Mini Anden

  • James Logan (II)

  • Christa Campbell

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