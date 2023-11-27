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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | İşte 27 Kasım Masterchef All Star'da haftanın takımları

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girdi. 70 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde şefler, yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | İşte 27 Kasım Masterchef All Star'da haftanın takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 27 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi şekerpareyi yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR 27 KASIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda yeni kaptan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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