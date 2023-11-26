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MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanacak. 26 Kasım Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulacağı bölüm merakla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 26 Kasım 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 11:40
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 26 KASIM?

MasterChef All Star'a 26 Kasım Pazar günü veda eden isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF ALL STAR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 19 Kasım Pazar günü veda eden isim AYAZ oldu.

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan ve aslen Şırnak Silopi doğumlu olan 24 yaşındaki Ayaz Abdurrahman Geçer, 13 yıldır Ankara'da yaşıyor. Mesleğe ilk bulaşıkhanede başlayan Ayaz, Ankara'da restoranlarda çalıştı.

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