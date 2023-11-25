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CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Cehennem Melekleri filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Sylvester Stallone üstlendiği 2010 yapımı Cehennem Melekleri filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Cehennem Melekleri filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:18
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CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Cehennem Melekleri filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Cehennem Melekleri filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Cehennem Melekleri filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2010yapımı aksiyon filmi Cehennem Melekleri detayları haberimizde...

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik, kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Ekip, kendini büyük bir yanılsamanın ve ihanetin içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde ise çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlarlar.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Sylvester Stallone
  • Jason Statham
  • Dolph Lundgren
  • Jet Li
  • Mickey Rourke
  • Bruce Willis
  • Randy Couture
  • Terry Crews
  • Stone Cold Steve Austin
  • Giselle Itié
  • Charisma Carpenter
  • Eric Roberts
  • David Zayas
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