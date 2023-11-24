MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef ödül oyununu kazanan belli oldu mu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 24 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğundan yarışmacılar için bir sürpriz yapıldı. Tüm yarışmacıların öğretmenleri bugün yayınlanacak bölüme konuk oldular. Peki, MasterChef'in 24 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 24 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu için yarışacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.