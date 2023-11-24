GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI? | Gelinim Mutfakta'nın 1265. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise altın bileziklerin sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta 24 Kasım kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Haftanın 1.'si kim oldu? İşte merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olunca haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI, KİM 1. OLDU?

Haftanın son gününde kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan ve 10 altın bileziğin sahibi bölüşerek henüz belli olmadı. Belli olunca haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu haftanın finalinde elenen isim henüz belli olmadı. Belli olunca haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU