MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | İşte 20 Kasım Masterchef All Star'da haftanın takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi içli köfteyi yapmaya çalıştı. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR 20 KASIM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ALİCAN oldu. Mavi takım kaptanı olan Alican, karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

İŞTE MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Alican (Kaptan), Cemre, Esra, Hasan, Barbaros, Dilara

KIRMIZI TAKIM: Batuhan (Kaptan), Tahsin, Sergen, Tolga, Kıvanç, Eren